MESKOB, 2021'de esnafa 1 milyar 900 milyon liralık kredi desteği sağladı

Manisa 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (MESKOB) Başkanı Recep Çınar, 2021'de il genelinde 18 bin 378 esnafa 1 milyar 900 milyon liralık kredi desteğinde bulunduklarını bildirdi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Manisa 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (MESKOB) Başkanı Recep Çınar, 2021'de il genelinde 18 bin 378 esnafa 1 milyar 900 milyon liralık kredi desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Manisa 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğinin 2021 yılı değerlendirme toplantısı, Recep Çınar başkanlığında Şehzadeler ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Toplantıya Türkiye Halk Bankası 3. Bölge Koordinatörü Rıfat Ertuğ Koç, bankanın şube müdürleri ile kooperatif başkanları katıldı.

Toplantının Manisa'ya, tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlar getirmesini dileyen Recep Çınar, il genelinde 22 kooperatif olarak 18 bin 378 esnafa 1 milyar 900 milyon lira kredi desteğinde bulunduklarını açıkladı.

Halkbank ile olan iş birliğine her zaman önem verdiklerini belirten Çınar, "Kooperatiflerimiz ile bankamız arasındaki ortaya çıkan sorunları ve çözüm yollarını ele aldık. Çok faydalı bir toplantı oldu. Halkbank'a verdiği desteklerden dolayı esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür ediyoruz." dedi.