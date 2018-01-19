Meskispor Boks Takımı, İlk Maçında Samsun İlkadım Belediyespor ile Karşılaşacak

Türkiye Boks Federasyonu tarafından hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nde kuralar çekildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meskispor Kulübü Boks Takımı, sezonun ilk maçında Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından oluşturulan Spor Toto Türkiye Boks Ligi, ülke genelinden takımların katılımıyla kuruldu. Takımların karşılaşmalarını belirleyecek kuralar, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp yöneticileri ve spor camiasından davetlilerin katılımıyla Ankara'da çekildi. Boks liginde Mersin'i temsil edecek Meski Spor Kulübü'nün adına kurayı kulüp üst kurul delegesi ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uçan çekti. Şubat ayında başlayacak Boks Ligi kapsamında her 15 günde bir müsabaka düzenlenecek. Lige katılan sporcuların gelecek dönemde milli forma altında da büyük başarılara imza atması amaçlanırken, lig sonunda ilk 3'e giren takımlara ödül de verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Selçuk Uçan, Meskispor Boks Takımı'nın önemli başarılara imza atacağını belirterek, "Mersin genelinden sporcularla oluşturduğumuz boks takımımızla federasyon ligine katılacağız. Müsabakalarda bugüne kadar sayısız başarılar kazanan Mersin'i, Türkiye liginde en iyi şekilde temsil ederek boksta da yeni başarılara imza atacağız. Ligin tüm spor camiasına Mersinimize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, tüm takımlara başarılar dilerim" dedi. - MERSİN