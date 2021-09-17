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MESKİ Yatırımları Merkezde Olduğu Kadar Kırsalda da Hız Kesmiyor

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MESKİ Yatırımları Merkezde Olduğu Kadar Kırsalda da Hız Kesmiyor

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesi Tuğrul Mahallesi'nde içmesuyu isale ve şebeke hattı yapım işine başladı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesi Tuğrul Mahallesi'nde içmesuyu isale ve şebeke hattı yapım işine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar kesintisiz ve yeterli içmesuyuna kavuşacak.

MESKİ'nin yatırım bedeli 981 bin 505 lira olan yapım işi kapsamında, yaklaşık 2 bin 700 metre içmesuyu hattı yapılması planlanıyor. MESKİ'nin başlattığı çalışmayla Mut ilçesi Tuğrul Mahallesi'nde bulunan eski ve yıpranmış isale ve şebeke hatları yenileniyor, ekonomik ömrünü tamamlayan içmesuyu deposunun yerine ise modern ve kaliteli içmesuyu deposu yapılıyor.

Bölgedeki çalışmaların sona ermesiyle birlikte yeni yapılan içmesuyu şebekesi SCADA Merkezi'ne bağlanarak, kayıp-kaçağın da önüne geçilecek.

Yayın Tarihi: 17. 9. 2021 08: 27: 27

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Haber: MESKİ Yatırımları Merkezde Olduğu Kadar Kırsalda da Hız Kesmiyor - Haberler
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