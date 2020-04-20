MESKİ, sokağa çıkma yasağını fırsat bilip kanalizasyon bağlantılarını yaptı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

MESKİ, sokağa çıkma yasağını fırsat bilip kanalizasyon bağlantılarını yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında 18-19 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik yoğunluğu azalan cadde ve sokaklarda kanalizasyon bağlantı çalışmaları gerçekleştirdi.

20.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:47
MESKİ, sokağa çıkma yasağını fırsat bilip kanalizasyon bağlantılarını yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında 18-19 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik yoğunluğu azalan cadde ve sokaklarda kanalizasyon bağlantı çalışmaları gerçekleştirdi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik ekipler tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yeni açılacak olan Kırkahvesi, Festival Kafe ve Robotik Kodlama tesislerinde atık su giderlerinin bağlantıları yapıldı. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki geçişler üç ayrı noktadan yapılarak, mevcut kanalizasyon tesislerine atıksuların toplanabilmesi ile ilgili kazı çalışmaları gerçekleştirildi ve atık suların cazibe ile mevcut kanalizasyon sistemine bağlantısı tamamlandı.

Geçen hafta sonu düzenlenen sokağa çıkma yasağı uygulamasında, ekiplerin sahada görev yaptığını ifade eden MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde, çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Sokağa çıkma yasağı ile trafik akışının olmaması nedeniyle sahildeki kafelerin kanalizasyon hat bağlantı çalışmalarını gerçekleştirdik. Sahillerimizde kirlilik oluşmasına engel olmak ve çevreyi temiz tutmak için ekiplerimizce tespit edilen bölgelerde, atık su giderleri bağlantı çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Mersin'i sağlıklı ve modern altyapıya kavuşturmak için mesai arkadaşlarımızla birlikte gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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