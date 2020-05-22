MESKİ, Ramazan Bayramı'na hazır
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MESKİ, Ramazan Bayramı'na hazır

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında vatandaşları mağdur etmemek için gerekli tedbirleri aldı.

MESKİ, Ramazan Bayramı'na hazır
22.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:11

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında vatandaşları mağdur etmemek için gerekli tedbirleri aldı.

MESKİ, 22 Mayıs saat 24.00'ten 26 Mayıs saat 24.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağında da vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. MESKİ teknik ekipleri, sokağa çıkma yasağı uygulamasında, içme suyu ve atık su tesislerinde oluşabilecek her türlü arızaya karşı önlem almayı sürdürüyor. Ramazan Bayramı süresince içme suyu sıkıntısı oluşmaması için tüm tedbirleri alan MESKİ'nin arıza ekipleri, olası sorun ve sıkıntılara anında müdahale edebilmek amacıyla hazır bekleyecek. MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, hijyene bilhassa dikkat edilen bu günlerde su tüketiminin son derece arttığını belirterek, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağında, vatandaşlarımızı mağdur etmemek için önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Mübarek Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımızın su sıkıntısı çekmemesi ve mağdur olmaması için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Kanalizasyon ve içme suyu arıza ekiplerimiz, olası sorun ve sıkıntılara anında müdahale edebilmek amacıyla hazır bekleyecek. Alo 185 (444 1 185) Çağrı Merkezimiz ise 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Sokağa çıkma yasağı boyunca kesintisiz su temini sağlamak için mesai arkadaşlarımızla görevimizin başında olacağız. Tüm mesai arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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