MESKİ'nin stratejik plan hazırlıkları sürüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları katılımcı yönetim anlayışıyla devam ediyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılan çalışmanın ardından, Arıtma Tesisleri D1 Su Deposu Yerleşkesi Eğitim ve Toplantı Salonu'nda 2020-2024 dönemi stratejik planı hazırlık çalışmaları çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ertan Liman, MBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, MESKİ Genel Müdür Vekili Can Taşkın, Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve çalışanlar katıldı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ertan Liman tarafından hazırlanan iş planı konusunda sunum yapıldı. Çalıştayda ayrıca mevcut durum analizi çalışmaları, kurumun misyon, vizyon ve temel değerleri doğrultusunda, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan 2020-2024 stratejik planda yer alacak stratejik amaç ve hedefleri içeren sunum gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA