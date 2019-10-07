MESKİ'nin, ilçelerde içme suyu çalışmaları sürüyor

07.10.2019 15:24

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesinin Yeşilköy Mahallesinde yaşanan su sıkıntısı sorununu, gerçekleştirdiği içme suyu çalışmalarıyla çözdü.



MESKİ Genel Müdürlüğü, Yeşilköy Mahallesindeki içme suyu çalışmalarını tamamladı. MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, içme suyu ihtiyacı mahalle yakınında bulunan kaynaktan terfili olarak karşılanan Yeşilköy'ye, kaynağın yaz aylarında azalıp kuruması nedeniyle yeterli içme suyu verilemiyordu. MESKİ, gerçekleştirdiği içme suyu çalışması ile mahallenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.



Sorunun çözülmesi için mahalle yakınına MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından sondaj kuyusundan alınan içme suyu, yeni döşenen terfi ve isale hattı ile mahalleye ulaştırıldı. Çalışmalar kapsamında yapılan terfi merkezi, enerji nakil hattı yapılması ile birlikte mahalleyi kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturdu.



MESKİ açıklamasında, "Yeşilköy Mahallesinin içme suyu isale hattının yenilenmesi ile birlikte, mahalleye daha sağlıklı su dağılımı sağlanırken, mahallenin içme suyu sıkıntısı tamamen ortadan kaldırılmış olup, kesintisiz olarak sağlıklı bir şekilde su verilmiştir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA