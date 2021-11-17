MESKİ, Izgara Temizliği Çalışmalarına Son Sürat Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, diğer ilçelerde olduğu gibi Mersin'in Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde de ızgara temizliği çalışmalarına son sürat devam ediyor.

4 merkez ilçede toplam 3 bin 750 metrekare ızgara temizliği yapıldı

MESKİ, 2021 yılı içerisinde Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde toplam 3 bin 750 metrekare ızgara temizliği ile yaklaşık 1350 ton teressübat (tortulanma, çökelim) ve ızgara içerisine atılan maske, pet şişe, kağıt bardak gibi çöplerin temizliğini gerçekleştirdi. Temizlenen ızgaralar yıkandıktan sonra ızgara bağlantıları kontrol edilerek, hasar görmüş ızgara bağlantılarının tamiratı da yapılıyor.

MESKİ, ızgara temizleme çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor

Izgaralara atılan çöpler (maske, süprüntü malzeme, pet şişe, bez, kağıt havlu, tuvalet kağıdı vb. ) ızgara bağlantılarını tıkayarak suyun akışını engelliyor ve yağışlarda su taşkınlarının oluşmasına sebebiyet veriyor. Izgaralara atılan her türlü malzeme, atık su taşkınlarına ve sel tehlikesine neden oluyor. Bu durumun oluşmaması için harekete geçen MESKİ ekipleri, Mersin'in tüm noktalarında ızgara temizleme çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor. MESKİ'nin yoğun çalışmaları sayesinde yağışlarda oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçiliyor, vatandaşlar mağdur edilmiyor.

Yayın Tarihi: 17. 11. 2021 08: 54: 42

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