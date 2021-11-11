MESKİ, İş Sağlığı ve Güvenliğine Önem Vermeye Devam Ediyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, çalışanlarına yönelik eğitimlerine devam ediyor. MESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Sivil Savunma Amirliği tarafından verilen yangın tatbikatları ve eğitimlerle MESKİ çalışanları; sivil savunma ile iş sağlığı ve güvenliği konularında daha fazla bilinçlendirildi.

MESKİ, yıl içinde 4 adet yangın tatbikatı gerçekleştirdi

2021 yılının ülke genelinde "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla MESKİ Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Sivil Savunma Amirliği tarafından toplam 300 personele yönelik olarak 4 yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Sivil savunma faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedefi ve yangından korunma ekipmanlarının kontrollerinin yapılması faaliyeti doğrultusunda MESKİ, sivil savunma konusunda çalışanlarını bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu amaçla hareket eden MESKİ, yıl içinde yapılan tatbikat sayılarını artırdı. Eğitimde; yangına ilk müdahalenin yapılması, yangın söndürücülerin kullanılması, yangın anında yapılması gerekenler, hangi cins yangın söndürücünün hangi sınıf yangında kullanılması gerektiği konularında personele teorik ve pratik bilgiler verildi.

Yayın Tarihi: 11. 11. 2021 08: 26: 08

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