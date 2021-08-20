MESKİ, Gazi Mahallesi'nin Su Baskını Sorununu Ortadan Kaldırdı
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MESKİ, Gazi Mahallesi'nin Su Baskını Sorununu Ortadan Kaldırdı

MESKİ, Gazi Mahallesi'nin Su Baskını Sorununu Ortadan Kaldırdı
Habermetre - Haberler | Toplum

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yağmursuyu altyapısı bulunmayan Silifke ilçesi Gazi Mahallesi'nde başladığı yağmursuyu şebeke hattı yapım işini tamamladı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yağmursuyu altyapısı bulunmayan Silifke ilçesi Gazi Mahallesi'nde başladığı yağmursuyu şebeke hattı yapım işini tamamladı. Bu çalışmalar sayesinde vatandaşlar yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskınlarından etkilenmeyecek.

MESKİ, olası su baskını sorunlarını ortadan kaldıracak çalışmalara imza atıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesi Gazi Mahallesi'ne yeni yağmursuyu hattı kazandırdı. Bölgenin yağmursuları Silifke ilçe merkezinde bulunan Göksu nehrine bağlanarak, Gazi Mahallesi'nin muhtelif cadde ve sokaklarında biriken yağmursuları alıcı ortama veriliyor.

MESKİ'nin sözleşme bedeli 4 milyon 789 bin lira olan yapım işi kapsamında toplam 341 metre Ø1000 milimetre çaplı betonarme boru, 379 metre Ø800 milimetre çaplı betonarme boru, 215 metre 2, 00x2, 00 ebadında betonarme menfez, 350 metre 2, 00x1, 50 ebadında betonarme menfez, 278 metre 2, 00x1, 00 ebadında betonarme menfez ile yağmursuyu şebeke hattı, 30 adet yağmursuyu muayene bacası, 228 metre Ø200 milimetre koruge boru ile ızgara bağlantısı, 44 adet yağmursuyu ızgarası ve 1 adet deşarj yapısının imalatı tamamlandı.

Yayın Tarihi: 20. 8. 2021 09: 07: 09

Kaynak: Habermetre

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