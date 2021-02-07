MESKİ'den kuraklığa karşı uyarı
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MESKİ'den kuraklığa karşı uyarı

07.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:22
MESKİ'den kuraklığa karşı uyarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kuraklığa karşı su tasarrufu ve bilinçli su tüketimi konusunda vatandaşları uyardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kuraklığa karşı su tasarrufu ve bilinçli su tüketimi konusunda vatandaşları uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 13 ilçede altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kuraklık tehlikesine karşı uyarılar yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'deki yer altı sularını analiz eden Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yayınladığı haritada, Türkiye ve Mersin'deki yer altı sularının ortalama seviyenin altında olduğu görüldü. Türkiye geneli olmak üzere Mersin de kuraklık riskiyle karşı karşıya olan kentlerden biri olarak açıklandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık riskine karşı su tasarrufu ve bilinçli su tüketimi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin yer altı su kaynakları tükenebilir olduğundan su kaynaklarının bilinçli ve tasarruflu kullanılması hayati öneme sahiptir. Günlük hayatta yapılabilecek kolay tasarruf uygulamaları ile su kaynakları korunarak, tonlarca suyun boşa gitmesinin önüne geçilebilir. Hayatın her alanında uygulanabilecek su tasarrufu önlemleriyle gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakılabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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