MESKİ'de 'e-ihale' dönemi başladı

29.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:57

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 'e-ihale' dönemi başlattı. Kamu ihale kanununa göre uygun tüm ihaleler elektronik ortamda yapılacak.



MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kamu İhale Kurumunca başlatılan tüm mal, hizmet ve yapım ihalelerini kapsayan bilgisayar ortamında elektronik eksiltme ve elektronik ihale sistemine geçiş süreci tamamlandı. MESKİ Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Kanununa göre 'e-ihale' ile yapılması uygun bulunan tüm ihaleleri elektronik ortamda yapacak. Resmi Gazetede yayımlanan mal, hizmet ve yapım ihaleleri için öngörülen bilgisayar ortamında elektronik ihale sistemine geçiş süreciyle rekabet arttırılarak, kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılacak. Kamu İhale Kurumunca başlatılan tüm mal, hizmet ve yapım ihaleleri bilgisayar ortamında yapılacak.



MESKİ Genel Müdürlüğü ilk elektronik ihalesini, Batı Karaduvar, Adanalıoğlu atıksu terfi istasyonlarının mekanik ızgara ekipmanlarının alımı ihalesi ile yaptı. Elektronik ihale üzerinden yapılan ihaleyi, MESKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mehmet Halit Sümen ile İhale İşleri Şube Müdürü Hasan Karataş ve ihale komisyonu üyeleri yönetti.



Önceki dönemlerde daha karmaşık olan ihaleler, elektronik ihale döneminde, zaman, para ve firmaların teminat masrafları, personel gibi çeşitli giderlerinde çok önemli tasarruflar sağlayacak ve kamu menfaati gözetilecek.



MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, dünyada bilişimle ilgili gelişmelerin artık hayatın her alanında kullanıldığını belirterek, "MESKİ olarak e-ihale dönemini başlattık. Kamu İhale Kanununa göre e-ihale ile yapılması uygun bulunan tüm ihalelerimizi elektronik ortamda yapacağız. İhale dokümanı elektronik ortamda e-imza kullanılmak suretiyle indirilecek ve dokümana ilişkin satış bedeli alınmayacak. Elektronik ortamda beyan esasına uygun şekilde verilecek teklifler sayesinde, hem zamandan hem de mali açıdan tasarruf sağlanmış olacak. İhaleleri şeffaf ve herkesin gözü önünde ve rekabeti arttırarak yapacağız. İhalelerin, elektronik ortamda yapılması suretiyle, ihale sürecinin daha kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, hem idarelere hem de isteklilere birçok açıdan avantaj sağlaması amaçlanıyor. Bu hem bizim hem de ihalelere katılacak firmalarımız için büyük kolaylık olacaktır. Ayrıca bundan sonraki ihalelerimizi canlı yayınlamaya da başlayacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA