MESKİ, Çevreci Yatırımlarına Bir Yenisini Daha Ekliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Projesi'ni hayata geçirecek çalışmalara devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Projesi'ni hayata geçirecek çalışmalara devam ediyor. GES Projesi ile enerji kaynaklarını da çeşitlendiren MESKİ, yenilenebilir enerji kullanarak çevreye olan duyarlılığını bir kez daha ispatlıyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere harekete geçti. Bu kapsamda Toroslar, Yenişehir ve Tarsus ilçelerindeki 3 önemli su deposu/terfi istasyonuna 2. 82 MWp gücünde Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali kuruluyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bu tesislerin elektrik tüketimleri yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak.

Yenilenebilir enerjiyi kullanmak için harekete geçen MESKİ, Tarsus D2 su deposu ve terfi istasyonuna 680 kWp (yaklaşık 1700 adet panel), Toroslar D2 su deposu ve terfi istasyonuna 1302 kWp (yaklaşık 3 bin 255 adet panel) ve Yenişehir DY2A su deposu ve terfi istasyonuna 838 kWp (yaklaşık 2 bin 95 panel) olmak üzere toplamda 2. 82 MWp gücünde Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri'nin kurulumuna devam ediyor. Yapımı tamamlandıktan sonra devreye alınacak santraller sayesinde yılda yaklaşık 4 milyon 500 bin kWh, 1900 hanenin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayacak enerji üretimi hedefleniyor.

Maliyetler azaltılacak Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde çevreci yatırımlarına devam eden MESKİ'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırım ile karbondioksit salınımı azaltılırken, karbon ayak izi küçülecek. Ayrıca, 1 metreküp su başına düşen elektrik tüketim maliyetleri ve işletme maliyetleri düşürülecek.

Yayın Tarihi: 5. 9. 2021 09: 05: 16

Kaynak: Habermetre