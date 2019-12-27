MESKİ çalışanlarına acil durum müdahale eğitimi verildi

27.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:29

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından kurum çalışanlarına yönelik "Acil Durum Müdahale Eğitimi" verildi.



Teknik Hizmetler yerleşkesi eğitim salonunda, "İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, acil durum ekip üyeleri ve çalışanlar için düzenlenen eğitimde, başta yangın olmak üzere acil durum türleri, ekipmanları ve acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken işlemler konularında eğitim verildi.



Eğitimde, birimlerde görevli yangın müdahale, arama-kurtarma-tahliye ve ilk yardım ekip üyelerinin tanıtımı, yanma ve yangın bilgisi, yangın sebepleri ve sınıfları, söndürme ekipmanları ve teknikleri, acil durum bölgelerindeki tehlikeler, doğru davranış tarzı ve diğer acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.



MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, konuyla ilgili açıklamasında, "Kurumumuz insan odaklı çalışan ve hizmetlerini de bu doğrultuda yürüten bir kurumdur. Tüm çalışanlarımızın acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilinçlenmesine önem veriyoruz ve bu amaçla da Genel Müdürlüğümüz tarafından yıl içerisinde düzenli olarak hizmet içi eğitimler düzenliyoruz. Elbette, insan sağlığı her şeyin başında geliyor. Bizler de bu koşulları sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA