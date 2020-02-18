MESKİ Akçakocalı Mahallesi'nin içmesuyu sorununa son verdi

18.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:33

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Akçakocalı Mahallesi'nde 8 kilometre uzunluğunda olan içme suyu imalatını tamamladı.



Tarsus ilçesine bağlı kuruluşu Cumhuriyet yıllarına dayanan Akçakocalı Mahallesi, ilçe merkezine 5 kilometre mesafede olan Berdan Baraj Gölü'nün kıyısında yer almasına rağmen yıllardır içmesuyu sorunu yaşamaktaydı. Mahallede kuruluşundan bu yana içme suyu şebekesi bulunmaması sorununu mahalle muhtarı ve sakinleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e bildirdiler. Vatandaştan gelen bu talebe kayıtsız kalmayan Başkan Seçer'in talimatı ile MESKİ Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Takbaş Mahallesi Kartaltepe mevkinde bulunan içme suyu deposundan Akçakocalı Mahallesine 8 kilometre içmesuyu şebeke hattı döşeyerek, mahallenin içmesuyu sorununa son verdi.



Akçakocalı Mahalle Muhtarı Ali Beycioğlu, başvuruları üzerine MESKİ ekiplerinin hemen harekete geçtiğini belirterek, "Cumhuriyet tarihinden beri mahallemizde su olmadığı için mahallede yaşayan vatandaşlarımız başka yerlere taşınmak zorunda kaldılar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e Tarsus merkeze ve Berdan içmesuyu havzasına en yakın yerlerden biri olmamıza rağmen içmesuyu sorunumuz olduğunu söyledim. Sağ olsun Başkanımız, mahallemize içmesuyu vereceğini dile getirdi. Ertesi gün hızlı bir şekilde gelerek çalışmalara başlayan MESKİ ekiplerinin, yirmi ile yirmi beş gün içerisinde yaptığı çalışmalarla köyümüze su geldi. Aralıksız çalışan ekipler, çok kısa bir sürede 8 bin metrelik su hattı çekerek bizi bu büyük sorundan kurtardılar. Zorlukları aşarak bize hizmet ulaştırmaya vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



MESKİ olarak şehir merkezinde ve kırsalda çok büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç ise "Hayata geçen projelerimizin hepsi, Mersin'i yarınlara sorunsuz taşıyacak projelerdir. Tarsus ilçesinin Akçakocalı Mahallesi'nde yıllardır süregelen içme suyu problemi vardı. Ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde çok kısa bir süre içerisinde havzayla mahalle arasına 8 kilometrelik su hattını çekerek, mahallemizin içmesuyu problemini ortadan kaldırdık. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA