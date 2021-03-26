MESKİ, 15 yeni araçla filosunu genişletti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 15 adet 4x4 araç satın alarak makine parkını daha da güçlendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 15 adet 4x4 araç satın alarak makine parkını daha da güçlendirdi. Satın alınan araçlar sayesinde özellikle kırsal bölgelerde vatandaşlara sağlanan hızlı ve kaliteli hizmete aralıksız devam ediliyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, 15 adet 4x4 aracı bünyesine dahil ederek, araç ve makine parkını güçlendirmeye devam ediyor. Yeni alınan araçlarla hizmet kalitesi artırılırken, akaryakıt tasarrufu ve yedek parça maliyetleri daha düşük seviyelere çekiliyor.

MESKİ Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, satın alınan 15 adet aracın, idarenin hizmetlerinin kesintisiz ve sürdürülebilir olarak yürütülmesine olanak sağladığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Makine parkını teknolojinin son imkanlarını kullanıp büyüterek, hizmet kalitesinin daha da artırılması hedeflenmektedir. Daha kaliteli ve yaşanabilir bir Mersin için yeni nesil, çevreye duyarlı (karbon salınımı düşük), dinamik ve ekonomik araçlar satın alınmıştır. Maliyetlere ilişkin analizler yapıldığında; bahse konu araçların kiralanması yerine bünyemize dahil edilmesiyle kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve sürdürülebilir olması açısından kurumumuza önemli katkılar sunulmaktadır. Bu hedef doğrultusunda yaş ortalaması, teknolojik alt yapı ve verimlilik esasına dayanarak büyüyen makine parkı ile aynı hizmeti yürüten diğer kurumlar arasında örnek bir yapıya dönüşmeye devam edilmektedir." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı