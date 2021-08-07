Mesire yerleri ve yeşil alanlarda temizlik çalışması
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Mesire yerleri ve yeşil alanlarda temizlik çalışması

Mesire yerleri ve yeşil alanlarda temizlik çalışması
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres attığı park, bahçe ve mesire alanlarını düzenli bir şekilde temizliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres attığı park, bahçe ve mesire alanlarını düzenli bir şekilde temizliyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri mesire alanlarında ot ve mıntıka temizliği yaptı.

ÇÖPLER TOPLANDI

Kentin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bu alanlar ve dışındaki bölgelerin temizliklerini gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri bu doğrultuda Derince, Körfez ve Hereke Sahili'ndeki mesire ve yeşil alanlarda çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yeşil alanlarda tırpan çalışması yapıldı. Otlar ekiplerce kesilerek temizlendi. Ayrıca çöpler ekipler tarafından titizlikle toplandı.

Kaynak: Habermetre

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