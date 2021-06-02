Mesire Yerleri ve Yeşil Alanlara Temizlik Çalışması
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Mesire Yerleri ve Yeşil Alanlara Temizlik Çalışması

Mesire Yerleri ve Yeşil Alanlara Temizlik Çalışması
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres attığı park, bahçe ve mesire alanlarını düzenli bir şekilde temizliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres attığı park, bahçe ve mesire alanlarını düzenli bir şekilde temizliyor. Bu kapsamda Kocaeli genelindeki mesire ve yeşil alanlarda tırpan ve temizlik çalışması yapıldı.

BAKIM VE ONARIM

Kentin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bu alanlar ve dışındaki bölgelerin bakım ve onarımını da ihmal etmiyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri bu doğrultuda Kocaeli genelinde mesire ve yeşil alanlarda çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yeşil alanlarda tırpan çalışması yapıldı. Otlar ekiplerce kesilerek temizlendi.

Kaynak: Habermetre

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