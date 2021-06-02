Mesire yerleri ve yeşil alanlara temizlik çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres attığı park, bahçe ve mesire alanlarını düzenli bir şekilde temizliyor. Bu kapsamda Kocaeli genelindeki mesire ve yeşil alanlarda tırpan ve temizlik çalışması yapıldı.