Mesire alanlarındaki denetim ve tedbirler artırıldı
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Mesire alanlarındaki denetim ve tedbirler artırıldı

Mesire alanlarındaki denetim ve tedbirler artırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından mesire alanlarındaki denetim ve tedbirler artırıldı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından mesire alanlarındaki denetim ve tedbirler artırıldı.

Odunpazarı Belediyesi, son günlerde meydana gelen orman yangınlarının ardından, mesire yerlerindeki denetim ve tedbirlerini artırdı. Eskişehir Şehir (Kent) Ormanı, Kocakır Mesire Yeri ve Akpınar Mesire Alanı'nda ilave emniyet tedbirleri alan Odunpazarı Belediyesi ekipleri, bu kapsamda denetimleri de sürdürüyor. Yoğunluğun yaşandığı Cumartesi ve Pazar günlerinde Eskişehir Şehir (Kent) Ormanı, Kocakır Mesire Yeri ve Akpınar Mesire Alanı'nda özel ekipler tarafından denetimler yapıldı. Özellikle ateşli mangal yapılan mesire alanlarında kontrol dışı yanmış ve tehlike arz edecek ateş ve kıvılcımlara zamanında müdahale edilerek, olası yangınların önüne geçildi.

Mesire alanlarında 20.00-09.00 arasında ateş yakılması yasaklandı

Ayrıca Eskişehir Valiliği'nin 30 Temmuz 2021 günü çıkarttığı, 2 sayılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararı'nın 1-B bendi gereğince; Kocakır, Kent Ormanı, Fidanlık ve Akpınar mesire alanlarında yeni tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında 2 Ağustos 2021 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında her akşam saat 20.00'den ertesi sabah 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı. Mesire alanlarında giriş ve çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. - ESKİŞEHİR

Mesire alanlarındaki denetim ve tedbirler artırıldı
Mesire alanlarındaki denetim ve tedbirler artırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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