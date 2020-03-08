Mesire alanlarında yoğunluk yaşandı
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Adıyaman, Güncel

Mesire alanlarında yoğunluk yaşandı

Adıyaman'da, etkili olan bahar havası dolayısıyla vatandaşlar mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu.

08.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:42
Mesire alanlarında yoğunluk yaşandı

Adıyaman'da, etkili olan bahar havası dolayısıyla vatandaşlar mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte güzel havayı fırsat bilenler, zamanlarını çay bahçeleri, ormanlık alan ve parklarda geçiriyor.

Kentte vatandaşlar, güneşin ve açık havanın tadını çıkarıyor.

Vatandaşlardan Selim Leblebici, yaptığı açıklamada, havanın sıcak olmasını fırsat bilerek kendilerini mesire alanlarına attıklarını söyledi.

Kış aylarının çetin geçtiğini hatırlatan Leblebici, havaların ısınmasına sevindiklerini ifade etti.

Mesire alanlarında yoğunluk yaşandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Mesire alanlarında yoğunluk yaşandı

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Manşet

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