Mesire alanlarında pazar yoğunluğu ANTALYA'da mesire alanları ve plajlarda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

ANTALYA'da mesire alanları ve plajlarda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşların maske kuralına ise uymadığı gözlendi.

1 Haziran'da geçilen normalleşme süreciyle 3 aylık aradan sonra açılan plajlarda ve mesire alanlarındaki yoğunluk devam ediyor. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, hem piknik yapmak hem de denize girmek için Antalya-Kemer yolu üzerindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Topçam Mesire alanına akın etti. Sabah saatlerinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu mesire alanı, öğle saatlerinde tamamen doldu.

300 aracın, 1500 kişinin giriş yaptığı alan dolunca vatandaşlar araçlarını yol üzerindeki ağaçların altına park etti. Piknikçilerin mesafe kuralına uyduğu görülürken, görevliler tarafından yapılan tüm uyarı ve anonslara rağmen çoğu kişinin maske takmadığı görüldü. Plaj kısmında bulunan ve tedbirler kapsamında yeniden düzenlenen duş bölümleri ise 30 dakikada bir dezenfekte ediliyor.Denizden çıkan Cavit Koşun, "Suyun içerisinde olduğumuz için maske yok. Sahile çıktığımızda takıyoruz. Sosyal mesafeye de dikkat etmeye çalışıyoruz. Hava ve deniz suyu çok güzel. Hafta sonunu burada değerlendirdik" dedi. Gurbet Uzuner, "Maske ve fiziki mesafe kuralına birçok kişi dikkat etmiyor. Maskemi çantama koyup denize geldim. Denizden çıkınca tekrar takacağım. Çoğu kişinin maske kuralına uymadığını gördüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA