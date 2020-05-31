Mesire alanlarında "1 Haziran" hazırlığı - SİVAS Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanımına bir süre ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden kullanıma açılacak olan mesire alanlarında hazırlıklar tamamlandı.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanımına bir süre ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden kullanıma açılacak olan mesire alanlarında hazırlıklar tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, park, bahçeler, mesire ve piknik alanlarında incelemede bulunarak hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların daha nezih bir ortama kavuşturulması için belediye ekiplerinin yoğun çalışma sürdürdüğünü belirten Bilgin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs sonrası normalleşme sürecinin ikinci adımını açıklayarak park ve bahçeler ile piknik ve mesire alanlarının 1 Haziran itibariyle kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Bizler de hemşerilerimize daha iyi hizmet verebilmek için tüm belediye ekiplerimizle onlara mesire ve piknik alanlarımızı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genelge kapsamında kapatılan piknik ve mesire alanlarının yarın ziyarete açılacağını anımsatan Bilgin, "Hemşerilerimiz uzun bir süredir evlerindeler ve şehrimizin güzelliklerini göremedikleri için özlediler. İnşallah yarınla birlikte özlenilen park ve bahçelerimiz, mesire alanlarımız hizmetlerine açılacak. Bu anlamda bizde belediye olarak üstümüze düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Piknik ve mesire alanlarında mangal ve semaver yakılmayacağını vurgulayan Başkan Bilgin, şunları kaydetti:

"Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Genelge kapsamında birazda daha sabırlı olmamız gerekecek. Özellikle mangal ve semaver yakılmaması konusunda uyarıda bulunmak istiyorum, doğamızı korumaya devam edeceğiz. Çevremizi ve sağlığımızı korumaya devam edeceğiz. Temiz havanın tadını çıkaracağız. Bakanlığımızın önerdiği tedbirleri alarak park ve bahçelerimizi mesire alanlarımızı kullanma tekrar başlayacağız."

Kaynak: AA