Mesire alanları piknikçilerle doldu
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Mesire alanları piknikçilerle doldu

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

Mesire alanları piknikçilerle doldu Erzincan'da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.

Mesire alanları piknikçilerle doldu

ERZİNCAN - Erzincan'da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar Ekşisu Mesire Alanı'na giderek tatilin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Erzincan'da, merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı yoğun ilgi görüyor. Mesire alanında bulunan küçük havuzda çocuklar yüzerek serinlerken aileleri ise ayaklarını suya sokup ferahlamaya çalışıyor. Erzincan'ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyu ile tanınan Ekşisu Mesire Alanı sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi olurken, tatili fırsat bilenler etini alıp buraya koşuyor.

Vatandaşlar, kestikleri kurban etini dağıttıktan sonra kendilerine ayırdıkları pay ile piknik yapmaya geldiklerini belirtti. Ailesi ile beraber piknik yapmaya gelen Mehmet Yunus Onur, "1,5 senedir bir yere çıkmıyorduk. Fırsat bu fırsat, hiç olmazsa bayram tatilini gidip Ekşisu'da piknik alanında yapalım dedik. 1-2 saat sonra daha burada yer de bulamazsınız. Millet evinde otura otura sıkıldı, bunalıma girdiler. Kurbanımızı kestik, burada pişirip yiyeceğiz." dedi.

Bir diğer vatandaş Süleyman Fırat ise, "Bayram tatilini fırsat bilip İzmir'den gelen misafirlerimiz ile buraya gezmeye oturmaya geldik. Hava çok sıcak, burası da sıcak aslında daha yüksek yerlere çıkmak gerekiyor. Eve göre yine iyi" diye konuştu.

Ekşisu'ya herkesi görmeye davet eden Mustafa Yakut ise dışarıdan gelen vatandaşların buraya gelip pikniklerini yaptıktan sonra ekşisularını şişelere doldurup götürmelerini söyledi.

Mesire alanları piknikçilerle doldu
Mesire alanları piknikçilerle doldu
Mesire alanları piknikçilerle doldu
Mesire alanları piknikçilerle doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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