Mesire alanında yılanların çiftleşme dansı MUŞ'ta, mesire alanında vatandaşlar, iki yılanın çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

MUŞ'ta, mesire alanında vatandaşlar, iki yılanın çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kent merkezine 22 kilometre mesafedeki Mercimekkale Barajı piknik ve mesire alanına gidenler, bölgede siyah yılan olarak bilinen ve boyları 1 metreden uzun olan iki yılanın çiftleşme dansına şahit oldu. Yılanları belirli bir mesafeden izleyen vatandaşlar, bir yandan da o anları, cep telefonlarıyla kayda aldı.

Kaynak: DHA