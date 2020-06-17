Mesire alanında yılanların çiftleşme dansı
MUŞ'ta, mesire alanında vatandaşlar, iki yılanın çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
17.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:38
MUŞ'ta, mesire alanında vatandaşlar, iki yılanın çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kent merkezine 22 kilometre mesafedeki Mercimekkale Barajı piknik ve mesire alanına gidenler, bölgede siyah yılan olarak bilinen ve boyları 1 metreden uzun olan iki yılanın çiftleşme dansına şahit oldu. Yılanları belirli bir mesafeden izleyen vatandaşlar, bir yandan da o anları, cep telefonlarıyla kayda aldı.
Kaynak: DHA