Mesire alanında KBRN eğitim düzenlendi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tatbikatı düzenlendi.

Gazihan Dede Mesire alanında gerçekleştirilen tatbikata, senaryo gereği Şanlıurfa Bozova ilçesine kimyasal saldırı gerçekleştirilmesi sonucunda rüzgarı tersi yöne alarak Adıyaman Gazihan Dede mesire alanında bulunan kişiler kimyasaldan etkilendi.

Saldırının canlandırıldığı tatbikat, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre Çağan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Alanda bulunan 7 kişinin kimyasal maddeye maruz kalmasının ardından ilk müdahale, AFAD KBRN ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Kimyasal maddeye maruz kalan kişiler AFAD KBRN ekibi tarafından dekontaminasyonu sağlandıktan sonra UMKE ekiplerince oluşturulan tıbbi uç noktada medikal müdahaleleri gerçekleştirildi. İlk müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlandı. Hastaların müdahalelerinin ardından İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alandan numunelerin alınıp incelenmek üzere laboratuvar merkezlerine bildirildi.

Kimyasal serpintinin olduğu alan il itfaiye müdürlüğü ekiplerince temizliği yapılarak tatbikat sonlandırıldı. Tatbikata, ulusal medikal kurtarma ekibi (UMKE), AFAD, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü KBRN ekiplerinden oluşan 60 kişilik ekip katılım gösterdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA