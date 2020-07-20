Mesire alanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu; 3 gözaltı
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Mesire alanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu; 3 gözaltı

AYDIN'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında, Güven Serindere (40), kendisine ait otomobilin önünde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Mesire alanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu; 3 gözaltı
20.07.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:55

AYDIN'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında, Güven Serindere (40), kendisine ait otomobilin önünde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, Serindere'nin cesedinin yanında bulunan cep telefonundan tespit ettiği en son görüştüğü 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bu sabah saat 05.30 sıralarında, Yenipazar ilçesi Çamlık Mesire Alanı'ndaki bir otomobilin önünde 

bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin Güven Serindere olduğunu ve bıçaklanarak öldürüldüğünü saptadı. Otomobilin de Serindere'ye ait olduğu belirlendi. Akü firması bayiliği yapan, evli ve 2 çocuk babası Serindere'nin cansız bedeni, otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde yapılan araştırmada, cesedin yanında bulunan cep telefonundan Serindere'nin son olarak 3 kişiyle görüştünü tespit edildi. Polis, 3 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

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