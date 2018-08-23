Mesire Alanında Adrenalin Yaşamak İsteyenlere Yeni Bölümler Açıldı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Resul Osman Dağı Mesire Alanında adrenalin yaşamak isteyenlere yeni bölümler açıldığını söyledi.

Başkan Kara, Resul Osman Dağı Mesire Alanında aktivite alanları oluşturulduğunu ifade ederek,"Atlama kulesi, serbest düşüş platformu, 2 katlı macera parkı, hava bisikleti ve tırmanma kulesi gibi birçok alan bir süreliğine ücretsiz olarak halkımıza hizmet verecek. Saat: 12: 00 ile 20: 00 arasında hizmet verecek olan eğlence alanlarımıza tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu. - KİLİS