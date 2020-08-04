Mesire alanı Karamürsel Avcıköy'e çok yakıştı Avcıköy sakinleri, yeni kazandırılan mesire alanında huzur içerisinde zaman geçirdiklerini ifade ederek Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini iletti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı'nda inceleme yaptı. Avcıköy sakinleri huzur içerisinde zaman geçirdikleri için, "Tahir Başkanımıza bu güzel hizmeti için çok teşekkür ediyoruz. Bu mesire alanı köyümüze çok yakıştı" ifadelerini sarf etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete'nin yer aldığı incelemeler sonrası Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımızın Avcıköy Mesire alanı için bizden talepleri olmuştu. Güzel bir dokunuşla burayı Avcıköy'e ve çevre bölgemizin hizmetine kazandırmış olduk" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN ÖNERİLERİNİ BİRE BİR DİNLİYORUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay'dan mesire alanı hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Park ve Bahçeler dairemiz Kocaeli'nin her köşesine hizmet götürmek için yoğun biçimde çalışıyor. Halkımızın beklentilerine ve önerilerine cevap vermek için bizler de sahadayız. Bir taraftan denetimlerimizi yaparken diğer bir taraftan vatandaşlarımızın önerilerini bire bir dinliyoruz. Öncelik sırasına göre arkadaşlarımız da bu noktada hızlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Bültenler