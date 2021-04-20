Mesire alanı içindeki 2 katlı evde yangın

Mesire alanı içindeki 2 katlı evde yangın Bilecik'te mesire alanı içindeki 2 katlı ev çıkan yangında kül oldu.

Mesire alanı içindeki 2 katlı evde yangın

BİLECİK - Bilecik'te mesire alanı içindeki 2 katlı ev çıkan yangında kül oldu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Çakırpınar köyü üzerinde Muhsin Ş. ait mesire alanında bulunan 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alan içinde bulunan mesire alalından çıkan dumanları gören köylüler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, alevlerin ormanlık alana sıçramasına engel oldular. Yangında evde kimse olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA