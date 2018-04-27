Mesir Macununun Duası Okundu

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan "478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali" kapsamında, cuma namazı öncesinde Sultan Camisi'nde mevlit okundu.

Cami avlusunda okunan mevlidin ardından vatandaşlara pilav dağıtıldı, sema gösterisi yapıldı.

Manisa İl Müftü Yardımcısı Paşa Bektaş, il protokoluyla birlikte mesir macunun hazırlandığı atölyeye giderek dua etti.

6 ton mesir macunu dua eşliğinde paketlenerek çuvallara konuldu.

Şifalı olduğuna inanılan macunlar 29 Nisan Pazar günü tarihi Sultan Camisi şerefe ve kubbelerindeki 16 nokta ile bazı evlerin çatı ve balkonlarından halka saçılacak.