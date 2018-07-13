Mesir Macunlu Dondurmaya İlgi

Manisa'da yaklaşık 15 yıldır pastanecilik yapan İsmail Keleş, mesir macunu aromalı dondurma üretti.

Manisa'nın coğrafi işaret tesciliyle korunan geleneksel lezzeti mesir macunundan dondurma olarak tüketicilerin beğenisine sunan Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 478 yıldır saçım töreni yapılan mesir macununu, Kahramanmaraş dondurmasıyla birleştirdiklerini, ortaya çok hoş bir lezzet çıktığını anlattı.

Mesir macununu tek başına yiyemeyen çocukların dondurma olarak severek tükettiğini belirten Keleş, "Mesir macunlu dondurmayı haftada 2 veya 3 kova ancak satabiliyorduk. Havaların ısınmasıyla 5 kovaya çıktı. Her kovada 7 kilo dondurma var. Yani tüketim çok fazla. Şu anda satışlarımız çok iyi." dedi.