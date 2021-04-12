Mesir Kupası sahiplerini Salihli Poligonu'nda buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesir Kupası sahiplerini Salihli Poligonu'nda buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mesir Kupası sahiplerini Salihli Poligonu'nda buldu

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Salihli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mesir Kupası Turnuvası'nda kupalar sahiplerini Salihli Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda buldu.

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Salihli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mesir Kupası Turnuvası'nda kupalar sahiplerini Salihli Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda buldu.

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesir Kupası, Türkiye'nin yedinci Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda, 120 sporcunun katılımı ile yapıldı. Salihli Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Trap Skeet Atış Poligonu'ndaki Mesir Kupası, ulusal ve bölgesel büyük erkek, veteran ve genç erkek kategorilerinde gerçekleştirildi.

Atıcıların dereceye girmek için yarıştığı Mesir Kupasında büyük erkek ulusal liginde 1. Murat Kara, 2. Serhat Avcı, 3. Öner Civan, büyük erkek bölgesel liginde 1. Ali Rıza Afyoncu, 2. Murat Günbattı, 3. Cenk Gezgin, veteran erkek liginde 1. Tahir Aslan, 2. Ahmet Karagöz, 3. Şerif Keyik, genç erkekler liginde 1. Mehmet İşcan, 2. Efe Özaltun 3. Furkan Demir oldu. Dereceye giren atıcıların ödülleri ise Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Ayaz, Avcılar Kulübü Derneği Başkanı Yaşar Çetin ile Atış Poligonu Sorumlusu Erkan Keskin tarafından verildi.

Uluslararası standartlara sahip olan trap skeet atış poligonunda Mesir Kupasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "Salihli Belediyesi olarak şehrimize kazandırdığımız atış poligonumuzda ulusal ve bölgesel turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Poligonumuz, Salihli'de bin 800 üyesi bulunan dernek üyelerimiz ile milli atıcılarımıza ve sporcularımıza hizmet veriyor. Sportif müsabakalar ile güzel şehrimize ekonomik ve tanıtım anlamında katkı sağlıyoruz." dedi.

Salihli Avcılar Kulübü Dernek Başkanı Yaşar Çetin ise Türkiye'nin yedinci Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda düzenlenen Mesir Kupasına verdiği katkılardan dolayı Başkan Zeki Kayda'ya tüm atıcılar adına teşekkür etti. - MANİSA

Mesir Kupası sahiplerini Salihli Poligonu'nda buldu
Mesir Kupası sahiplerini Salihli Poligonu'nda buldu
Mesir Kupası sahiplerini Salihli Poligonu'nda buldu
Mesir Kupası sahiplerini Salihli Poligonu'nda buldu
Mesir Kupası sahiplerini Salihli Poligonu'nda buldu
Mesir Kupası sahiplerini Salihli Poligonu'nda buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Türker Ertürk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Perihan Savaş Muharrem Erdemir
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Töre Ünal Karaman Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mesir Kupası sahiplerini Salihli Poligonu'nda buldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:07:33. #1.14#
title