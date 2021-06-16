Mesir Karate Spor Kulübü'nden Başkan Güzgülü'ne ziyaret
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Mesir Karate Spor Kulübü'nden Başkan Güzgülü'ne ziyaret

Mesir Karate Spor Kulübü'nden Başkan Güzgülü'ne ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa Mesir Karate Spor Kulübü antrenör ve sporcularını makamında ağırladı.

Başkan Güzgülü, 13-18 Temmuz tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası müsabakalarında sporculara başarılar diledi.

Manisa Mesir Karate Spor Kulübü antrenörü Ali Eşsiz, sporcular Nurbade Biber, Sümeyye Teke ve Gülçin Akyıldız ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü'yü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Mesir Karate Spor Kulübü Antrenörü Ali Eşsiz, Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında karate sporunu sürdürmek istediklerini ve bu kapsamda bir ziyarette bulunduklarını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Güzgülü, kategorilerinde şampiyonluk yaşayan sporcuları Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesine dahil etmek istediklerini ve bu konuyla ilgili yönetim kuruluyla görüşeceklerini söyledi. Güzgülü ayrıca 13-18 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Avrupa seçmeleri müsabakalarında sporculara başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler

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