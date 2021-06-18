Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali 21 Haziran'da başlıyor
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Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali 21 Haziran'da başlıyor

Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali 21 Haziran'da başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'da her yıl Uluslararası Mesir Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle ertelenen Mesir Fuarı ile mayıs ayında yapılması planlanan Çiçek Festivali aynı anda başlayacak.

Manisa'da her yıl Uluslararası Mesir Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle ertelenen Mesir Fuarı ile mayıs ayında yapılması planlanan Çiçek Festivali aynı anda başlayacak. 21 Haziran'da başlayacak olan etkinliğe katılacak olan Manisalı firmalara Manisa Ticaret ve Sanayi Odası destek sağlayacak.

Manisa'da Mesir Fuarı ve Çiçek Festivali eş zamanlı olarak 21- 26 Haziran tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde düzenlenecek.

Manisa TSO'dan 1.500 TL destek

Uzun süredir dükkanları, iş yerleri, ofisleri, üretim tesisleri tümüyle ya da kısmen kapalı olan üyeleri için bir fırsat niteliğini taşıyan bu etkinliğe bir destek de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası etkinliğe katılan üyelerine, firma başına 1.500 TL katılım desteği sağlayacak. Destekten yararlanmak için firmaların, katılım sözleşmesi imzalanırken Oda Kayıt Belgesi, Sicil Kayıt Sureti ya da Hal Faaliyet Belgesinin bir örneğini sunmaları veya Oda kayıt nolarını beyan etmeleri yeterli olacak.

SNS Fuarcılık tarafından organize edilen etkinlikle ilgili bir açıklama yapan SNS Fuarcılık Genel Müdürü Didem Simsaroğlu "Bildiğiniz üzere, maalesef ekonomik ve sosyal hayatımızda çok zor günlerden geçiyoruz. Eş zamanlı olarak gerçekleştireceğimiz bu iki etkinliğimiz ile hem Manisalılara bir nefes alma imkanı, keyifli vakit geçirme fırsatı sunmayı ve hem de ticari hayatı bir nebze olsun canlandırmayı, hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Bu çabamıza Ticaret Oda'mızın da destek vermesi bizi çok mutlu etti ve cesaretimizi arttırdı. Sayın Başkanımız Mehmet Yılmaz nezdinde, MTSO Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Öyle inanıyoruz ki her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarımız ve festivalimiz Manisalılardan büyük ilgi görecektir. Bu nedenle pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak etkinliğimizi tümüyle açık havada gerçekleştirme kararı aldık. Her zaman olduğu gibi büyük bir titizlikle organizasyonumuzu planladık. Pandemiyle ilgili tüm tedbirleri alacağız. Çabamız, Manisa'nın canlı, hareketli rengarenk bir yaza girmesi içindir." dedi. - MANİSA

Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali 21 Haziran'da başlıyor
Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali 21 Haziran'da başlıyor
Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali 21 Haziran'da başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali 21 Haziran'da başlıyor - Haberler Ekonomi
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