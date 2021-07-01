Mesir Derneği'nden Başkan Ergün'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesir Derneği'nden Başkan Ergün'e ziyaret

Mesir Derneği'nden Başkan Ergün'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurulla güven tazeleyen Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında konuk etti.

Başkan Ergün, Ufuk Tanık ve ekibini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Tanık, Başkan Ergün'e çiçek ve hediye sepeti takdim etti. Geçtiğimiz günlerde genel kurullarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Dernek Başkanı Ufuk Tanık, yeni Yönetim Kurulu Üyelerini tanıttı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de tebrik eden Tanık, "Manisa'ya güzel bir belediye binamızı kazandırdınız. Hayırlısı olsun. Bu yeni yerinizde Manisa'ya hizmette başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Ufuk Tanık ve ekibini tebrik etti. Tanık ve ekibine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini konuklarına armağan etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mesir Derneği'nden Başkan Ergün'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:03:52. #1.15#

title