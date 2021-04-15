MESİAD Başkanı Hasan Engin'den Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya ziyaret
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MESİAD Başkanı Hasan Engin'den Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya ziyaret

MESİAD Başkanı Hasan Engin'den Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (MESİAD) yeniden başkan seçilen Hasan Engin, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (MESİAD) yeniden başkan seçilen Hasan Engin, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette MESİAD Başkanı Engin ve yönetim kurulu üyeleri Vali Su'ya MESİAD'ın kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla plaket takdim etti.

Vali Su, Engin ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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