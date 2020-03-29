Meşhur Velimeşe bozası üreticisinden "Evinizde kalın" çağrısı Meşhur Velimeşe bozası üreticisinden "Evinizde kalın" çağrısı Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği kaydedilen bozaya ilgi arttı Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde yapılan evinde kal çağrılarına bir yanıt ve destek de Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geldi.

Meşhur Velimeşe bozası üreticisinden "Evinizde kalın" çağrısı

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği kaydedilen bozaya ilgi arttı

TEKİRDAĞ - Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde yapılan evinde kal çağrılarına bir yanıt ve destek de Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geldi. Velimeşe Mahallesi'nde meşhur Velimeşe bozası üretimi yapan Mehmet Bozdağ, "Evde kal Türkiye Velimeşe bozasını ayağınıza kadar getirelim, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirelim, hasta olmayın" dedi.

Velimeşe Mahallesindeki imalathanesinde Velimeşe bozası üretimi yapan ve aynı mahalledeki iki ayrı mağazadan satışını yapan Mehmet Bozdağ, Türkiye'ye yapılan evde kal çağrısına destek verdi. Bozdağ online satış sitesi üzerinden verilen siparişlerde Velimeşe bozasını kargo aracılığı ile Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini söyledi.

Bozanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ve gribe karşı etkisi olduğu zaten eskiden beri biliniyor diyen Bozdağ, "Türkiye ve dünyanın yaşadığı virüs salgını nedeniyle biz daha önce de var olan bu hizmetimizi daha da çok çağrıda bulunarak siz evinizde kalın, biz devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda bozamızı ayağınıza getirelim diye bir kampanya başlattık. Bu daha önceden de vardı biz son zamanlarda daha da fazla bunu duyurmaya başladık" dedi.

Tarihi içecek boza online oldu

Yakın çevremize komşu ilçelerimize telefon ve sosyal medya hesapları üzerinden iletilen siparişlere istinaden kendi ekiplerimizle Türkiye geneline ise online satış sitemiz üzerinden siparişleri alarak kargo aracılığı ile tüm Türkiye'ye gönderiyoruz diyen ve bozanın yapılışı ile ilgili olarak da bilgiler veren Bozdağ, "Velimeşe bozası darı irmiği ve yerli mısır unundan yapılır. Velimeşe bozasını içerken yanından fındık, leblebi ve tarçınla tüketebilirsiniz. Evde kal Türkiye Velimeşe bozasını ayağınıza kadar getirelim, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirelim, hasta olmayın" diye konuştu.

Kaynak: İHA