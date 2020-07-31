Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor
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Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor

Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor Afyon'un ünlü lezzeti 'ekmek kadayıfı' bu bayramda da yoğun ilgi görüyor Coğrafi işaret tescilli ekmek kadayıfının nasıl yapıldığını ustaları İHA'ya anlattı Afyonkarahisar'ın en meşhur tatlarından birisi olan ve coğrafi işaret tescilli ürünlerinden...

31.07.2020 08:34 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:39

Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor

Afyon'un ünlü lezzeti 'ekmek kadayıfı' bu bayramda da yoğun ilgi görüyor

Coğrafi işaret tescilli ekmek kadayıfının nasıl yapıldığını ustaları İHA'ya anlattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın en meşhur tatlarından birisi olan ve coğrafi işaret tescilli ürünlerinden ekmek kadayıfı önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramında da sofraların baş tacı olacak. Meşhur tatlının ustaları kaymağın ekmek kadayıfının olmazsa olmazı olduğunu kaydederek, damaklarda eşsiz tat bırakan meşhur tatlının yapılışına İHA'ya anlattılar.

Ekmek kadayıfına olan ilgi bu bayramda da devam ediyor. Tatlının damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti bilenler ekmek kadayıfına hem şehir içi hem de şehir dışından yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Kentte uzun yıllardır ekmek kadayıfı yapan ustalardan Hüseyin Şenol, ekmek kadayıfının yapımını ve sunumunu İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

Ekmek kadayıfının önce soğuk suda bekletilmesi gerektiğini kaydeden Şenol, ardından birebir ölçütte şerbetinin hazırlandığını belirtti. Islatılan kadayıf bir süre tepsi içerisinde ocakta ısıtıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika kaynatılan ve içerisine şekerlenmemesi için bir miktar limon tuzu atılan şerbet kaynar bir şekilde kadayıfın üstüne dökülüyor. Kadayıf daha sonra üzerine dökülen şerbet ile yaklaşık 20 dakika ocakta kaynatılıyor ve ardından soğumaya bırakılıyor.

"Ekmek kadayıfı kaymaksız olmaz"

Kadayıfın lezzetinin pancar şekerinden geldiğine dikkat çeken Şenol, glikoz gibi diğer tatlandırıcıların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Kadayıfa her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramında da yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayan Şenol, tatlının ayrıca kaymak ile de tüketilmesinin tadına tat kattığını hatırlattı. Şenol, "Ekmek kadayıfı yüzde yüz şekerden olmalı. Doğal olması için şekerden yapılması şarttır. Aynı zamanda Afyon kaymağı ile birlikte çok tüketilen ve lezzetli olan bir tatlıdır. Ekmek kadayıfı kaymaksız olmaz. Bayram dolayısı ile çok yoğun siparişler aldık. Afyon ve çevre illerimize bu tatlımızı yolluyoruz" dedi.

Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor

Kaynak: İHA

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