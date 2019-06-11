Meşhur Özbek pilavı nasıl yapılır? 2 bin 500 yıllık lezzetin sırrı ne? Ustası anlatıyor
Özbek pilavı Orta Asya'nın geleneksel yemeklerinin başında geliyor. 2 bin 500 yıllık tarihe sahip lezzetin 100'den fazla çeşidi bulunuyor. Özbekistan'a gelenlerin uğrak mekanlarından biri de başkent Taşkent'teki Orta Asya Pilav Merkezi. Ustası, dev kazanlarda pişirilen pilavın tarifini anlatıyor.
Özbek pilavı Orta Asya'nın geleneksel yemeklerinin başında geliyor. 2 bin 500 yıllık tarihe sahip lezzetin 100'den fazla çeşidi bulunuyor.
Özbekistan'a giden turistlerin uğrak mekanlarından biri başkent Taşkent'teki Orta Asya Pilav Merkezi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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