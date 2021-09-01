Meşhur köfteciler güne şokla uyandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meşhur köfteciler güne şokla uyandı

Meşhur köfteciler güne şokla uyandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta 4 farklı köfteciye giren kimliği belirsiz şahıs dükkanlardan sadaka kutuları, laptop, para gibi çeşitli eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Sivas'ta 4 farklı köfteciye giren kimliği belirsiz şahıs dükkanlardan sadaka kutuları, laptop, para gibi çeşitli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi Toptancılar sitesinde bulunan 4 farklı Meşhur Sivas köftecisinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Sivas'ın meşhur köftecilerine girdi. İş yerlerine giren şüpheli şahıs dükkanlardan sadaka kutuları, laptop, çek defteri, telefon, monitör gibi değerli eşyaları ve bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerlerini açan 4 esnaf birbirlerinden habersiz dükkanlarında hırsızlık olduğunu anlayınca büyük şok yaşadı. Esnaflar daha sonra polis ekiplere haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek inceleme yaptı. Hırsızlık yapan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - SİVAS

Meşhur köfteciler güne şokla uyandı
Meşhur köfteciler güne şokla uyandı
Meşhur köfteciler güne şokla uyandı
Meşhur köfteciler güne şokla uyandı
Meşhur köfteciler güne şokla uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobil şarampole uçtu, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Otomobil şarampole uçtu, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Hamid Karzai Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Mesut Akusta Ferhan Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Ünal Karaman Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Meşhur köfteciler güne şokla uyandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:43:30. #1.16#

title