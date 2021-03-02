"Meşhur kırmızının" memleketi Edirne "korona kırmızısı"nı istemiyor
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"Meşhur kırmızının" memleketi Edirne "korona kırmızısı"nı istemiyor

02.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:30

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Biz Edirneliler olarak kırmızıyı severiz 'kırmızı olsun 5 lira fazla olsun' deriz. Edirne kırmızısı bizim aşkımızdır ama 'Kovid kırmızısı'nı hiç sevmiyoruz, lütfen el birliğiyle 'kovid kırmızısından kurtulmayı sağlayalım." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Biz Edirneliler olarak kırmızıyı severiz 'kırmızı olsun 5 lira fazla olsun' deriz. Edirne kırmızısı bizim aşkımızdır ama 'Kovid kırmızısı'nı hiç sevmiyoruz, lütfen el birliğiyle 'kovid kırmızısından kurtulmayı sağlayalım." dedi.

Belediyede düzenlenen toplantıda konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Valiliği koordinasyonunda kent genelinde salgın tedbirlerinin titizlikle uygulandığını ifade etti.

Gürkan, kurallara sıkı şekilde uyulması halinde Edirne'nin düşük riskli iller arasına gerileyeceğine işaret ederek, "Biz Edirneliler olarak kırmızıyı severiz 'kırmızı olsun 5 lira fazla olsun' deriz. Edirne kırmızısı bizim aşkımızdır ama 'Kovid kırmızısı'nı hiç sevmiyoruz, lütfen el birliğiyle 'kovid kırmızısından kurtulmayı sağlayalım." diye konuştu.

Vaka sayılarının çokluğu nedeniyle "çok yüksek riskli şehirler" arasında yer aldığı için risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen kentin sakinleri de bir an önce vakaların düşmesi yönünde tedbirlerin artırılmasından yana.

Özellikle tekstilde dünyaca ünlü renkler arasında sayılan "Edirne kırmızısı"nın doğduğu topraklarda yaşayanlar, şehirlerinin "kovid kırmızısı"yla anılmasını istemiyor.

Tedbirler iki kat artırılmalı

İl Genel Meclisi ise mart ayı olağan toplantısında tedbirlerin ve denetimlerin artırılması gerektiği ifade edildi.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Meclis'te yaptığı konuşmada risk haritasında Edirne'nin yüksek riskli kırmızı olarak tanımlanmasından üzüntü duyduklarını dile getirdi.

İl Genel Meclisi Katip Üyesi Sezgin Gündoğdu da tedbirlerin ve denetimlerin iki katına çıkarılması gerektiğini savundu.

İl Genel Meclis Üyesi Melek Uzgör ise Edirne kırmızısı renginin ünlü olduğunu ancak Edirnelilerin salgın risk haritasındaki kırmızı rengi maviye döndürmek için tedbirlere daha çok uyacaklarına inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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