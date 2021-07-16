Meşhur Dodurga karpuzunda hasat başladı
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Meşhur Dodurga karpuzunda hasat başladı

Meşhur Dodurga karpuzunda hasat başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de üretildiği mahallenin ismiyle anılan meşhur 'Dodurga karpuzunda' bu yılın ilk hasadı yapıldı.

Denizli'de üretildiği mahallenin ismiyle anılan meşhur 'Dodurga karpuzunda' bu yılın ilk hasadı yapıldı. Yaşanan kuraklığa rağmen üretilen meşhur karpuzun hasadı Eylül – Ekim ayına kadar devam edecek.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesinde üretilen ve yetiştirildiği mahallesinin ismiyle bilinen meşhur 'Dodurga karpuzunda' bu yılın ilk hasadı yapıldı. İri görünümü, tadı ve çekirdek oranının azlığıyla bilenen 'Dodurga Karpuz'unda hasat Eylül – Ekim ayına kadar devam edecek.

Dodurga Mahallesinde bu yıl yaklaşık 100 dönümlük alanda karpuz ve kavun üretimi yapan 57 yaşındaki çiftçi Aydın Salan, ilk hasatta karpuzu toptan kilogramı 1 TL'den sattıklarını bu yıl karpuz tarlasından 700 tona yakın ürün hasat etmeyi hedeflediğini söyledi. Mahallede ilk kavun hasadının ise 15 gün sonra yapılacağını anlatan Çiftçi Salan, kavunu da toptan kilogramı 2 TL'den satışa çıkartacaklarını belirtti. Tarlasında ürettiği meşhur karpuz ve kavunun yol kenarlarında kurulu tezgahlarda satıldığını, toptancılar aracılığıyla Denizli merkez, Ankara, İstanbul, İzmir, Burdur gibi illere de gönderdiklerini belirten Salan, "Karpuz sezonumuz başladı. Yüz dönüme yakın karpuzumuz var. Bu sene tonunu bin TL'den toptan satıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Meşhur Dodurga karpuzunda hasat başladı
Meşhur Dodurga karpuzunda hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Meşhur Dodurga karpuzunda hasat başladı - Haberler Ekonomi
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