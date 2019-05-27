Meşhur Denizli kebabı, çatal bıçak kullanılmadan tüketiliyor

DENİZLİ'de kuzu etinden yapılan, tandır ateşinde pişirilen Denizli kebabı, yöre halkının yanı sıra gelen yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor. Denizli'ye gelenler, geleneksel yöntemlerle servis edilen, çatal ve bıçak kullanılmadan tüketilen bu yöresel lezzetin tadına bakmadan kentten ayrılmıyor.

Denizli'de 1920'li yıllardan bu yana geleneksel yöntemlerle hazırlanan Denizli kebabı, kente gelen ziyaretçilerin yemek tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kentteki Kaleiçi Çarşısı ve Bayramyeri Meydanı arasında bulunan alanda onlarca kebapçı, asırlık lezzeti müşterilerinin beğenisine sunuyor. Bir yaşını geçmemiş kuzu etlerinin kullanıldığı Denizli kebabı, tandır ateşinde sakız ağacı ile pişiriliyor. Önce ikiye ardından da 8 veya 10 parçaya ayrılan kuzu etleri, özenle fırına yerleştiriliyor. Ustasına göre değişiklik gösteren pişme süresinin ardından fırından çıkarılan kebaplar, yine sakız ağacından hazırlanan tahta üzerinde satırlar ile doğranıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan yöresel lezzet; soğan, domates ve lavaş pide eşliğinde müşterilere servis ediliyor. Çatal ve bıçak kullanılmadan tüketilen meşhur Denizli kebabını bir yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor.

DOĞAL BESİ KUZULAR TERCİH EDİLİYOR

Kebap ustası Yalçın Batu, Denizli kebabının lezzetinin uzun yıllardır nesilden nesile aktarıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Sabah erken saatlerde mesaiye başlıyoruz. Dolgu tuğladan yapılan fırını özellikle sakız ağacı odunuyla yakıyoruz. 2-3 santimetre genişliğinde 30-40 santimetre uzunluğundaki şişlere geçirdiğimiz etleri harlı, alevli hali geçtikten sonra fırınımıza atıp, 2 - 3 saat kadar pişiriyoruz. Kuzunun kaburga, sırt, böbrek yatağı, kürek kemiğinin bulunduğu kısımlar gibi her yeri kullanılabiliyor. Kebabın lezzeti tamamen etiyle alakalıdır. Bir yaşını geçmemiş kuzu eti kullanırız. İçerisine herhangi bir katkı maddesi ve baharat koymadan kara fırında, tamamen sakız ateşiyle birlikte pişiriyoruz. Piştikten sonra satırlarla ince ince kıyıp, lavaş pide arasında servis ediyoruz."

Batu, et olarak ise sadece Denizli ve yöresinde yetişen doğal besi kuzuları tercih ettiklerini vurguladı.

ÇATAL VE BIÇAK KULLANMADAN YENİYOR

Lokantanın müdürü Şükrü Kerse, Denizli kebabının kentin en meşhur lezzetleri arasında yer aldığını söyledi. Denizli'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin kebaba yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kerse, "Denizli'ye gelen yerli ve yabancı turistler bu lezzetin tadına bakıyor. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden sırf kebap yemek için şehrimize gelenler oluyor. Aylık 2 bin yabancı turisti lokantamızda ağırlıyoruz. Çinli turistlerin yoğun bir ilgisi oluyor" diye konuştu. ABD'den arkadaşıyla birlikte beyaz cennet Pamukkale'yi görmek için kente gelen Veronica Silva (32), "Burada ne yiyebileceğime dair kısa bir araştırma yaptım. Denizli kebabının çok ünlü olduğunu öğrendim. Tadı gerçekten çok güzel. Çatal ve bıçak kullanmadan, ekmeğin içerisine etleri koyarak yiyoruz. Benim için farklı ve güzel bir deneyim oldu" dedi.



Kaynak: DHA

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