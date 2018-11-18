Meşhur Çakallı Menemeni Böyle Yapılıyor

Samsun'un meşhur Çakallı menemeni, 800 yıllık tarihe sahip Çakallı Taşhan'da vatandaşlara sunuluyor. Vatandaşlar hem meşhur Çakallı menemenini yiyor hem de eski handa tarihe yolculuk ediyor. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan tarihi İpekyolu üzerindeki Samsun-Çakallı Taşhan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Tarihi Taşhan, restore edildikten sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran olarak işletilmeye başlandı. Kavak ilçesinde bulunan ve menemeni ile de meşhur Çakallı Taşhan; Çakallı menemeni, kaz tiridine ve birçok lezzete ev sahipliği yapıyor. Yolcuların da uğrak mekanı olan Çakallı Taşhan, otantik yapısı ve lezzetli yemekleri ile vatandaşların beğenisini kazanıyor. Otantik ve dinlendirici mekanda güzel yemekler yediklerini belirten vatandaşlar, mutlu bir şekilde Taşhan'dan ayrıldıklarını söylüyor.

ÇAKALLI MENEMENİNİN PÜF NOKTALARI Çakallı Taşhan'da menemen aşçısı olarak çalışan Burhan Kayacı, "Çakallı menemeni meşhur ve lezzetli olmasının bazı özellikleri var. Bunlardan biri içine tereyağı koyulmasıdır. Biz menemeni bakır tavalarda yapıyoruz. Doğal tarla domatesi, biberi ve köy yumurtası kullanıyoruz. Çakallı menemenimizin püf noktalarından biri yumurtanın sadece sarısını kullanıyor olmamızdır. Yumurtanın beyaz kısmını menemene katmıyoruz. Üzerine kaşar peyniri rendeliyoruz. Menemenin yanında karışık turşu, tereyağı, bal, acılı ezme ikramımız var" dedi.

(İHA)