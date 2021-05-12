Meşhur baklava ustasından ucuz tatlı uyarısı
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Meşhur baklava ustasından ucuz tatlı uyarısı

Meşhur baklava ustasından ucuz tatlı uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bayramların olmazsa olmazı tatlılarda sipariş yoğunluğu yaşanırken, Meşhur Sıtkı Usta'nın sahiplerinden Süleyman Altunbay, ucuz tatlı konusunda vatandaşları uyardı.

Bayramların olmazsa olmazı tatlılarda sipariş yoğunluğu yaşanırken, Meşhur Sıtkı Usta'nın sahiplerinden Süleyman Altunbay, ucuz tatlı konusunda vatandaşları uyardı. Altunbay, "10 liraya, 15 liraya baklava mümkün değil" dedi.

Ankara'da yarım asırdır tatlı sektöründe olan Meşhur Sıtkı Usta'da Ramazan Bayramı öncesinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Soğuk baklavanın da patent sahibi olan Meşhur Sıtkı Usta'da bayram öncesi satışlar yüzde 40 oranında artarken, bir günde 2 ton baklava satıldı. Tatlıcının kapısında metrelerce kuyruk oluştu.

Firma sahiplerinden Süleyman Altunbay, tatlılara inanılmaz derecede talep olduğunu belirterek, "Sıtkı Usta'nın tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden birisi tatlının içinde kullanılan malzemeler, ham madde. Özellikle tereyağı, fıstık, kendi bölgesinden, yöresinden özel olarak gelir. Glikoz kullanmadan doğal toz şekerden alıp elde edilen şerbetinden elde edilir. Kullanılan bütün malzemeler doğal" diye konuştu.

İnsanları ucuz tatlı konusunda uyaran Altunbay, "Vatandaşların şekere çok dikkat etmeleri gerekiyor. Glikoz kesinlikle tüketmemeleri gerekiyor. Tereyağının doğal olması çok önemli. 10 liraya, 15 liraya ürün satılıyor. Bunlar gerçekten maliyeti bile değil. Mümkün değil. Biz de bu işin içerisindeyiz görüyoruz, gerçekten mümkün değil. Çünkü 1 kilogram şekerin fiyatı belli. Fıstığın fiyatı belli. Tereyağın fiyatı belli" dedi.

Bu bayram öncesinde en çok burma kadayıfa ve soğuk baklavaya rağbet olduğunu söyleyen Altunbay, soğuk baklavanın patentinin de kendilerinde olduğunu söyledi. Soğuk baklavaya olan ilginin sebebinin ise havaların sıcak olmasından ve hafif bir tatlı olmasından kaynakladığını belirten Altunbay, şu anda siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini aktardı. - ANKARA

Meşhur baklava ustasından ucuz tatlı uyarısı
Meşhur baklava ustasından ucuz tatlı uyarısı
Meşhur baklava ustasından ucuz tatlı uyarısı
Meşhur baklava ustasından ucuz tatlı uyarısı
Meşhur baklava ustasından ucuz tatlı uyarısı
Meşhur baklava ustasından ucuz tatlı uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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