Meşhed Ruhin kampında yaşam (2)
AA / Doğukan Keskinkılıç - Haberler | Güncel
Meşhed Ruhin bölgesi Kamptaki camide Namaz kılanlar Parkta oynayan çocuklar İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde, Türk Kızılay tarafından inşa edilen briket evlere yerleşen 748 aile yaşamlarını burada sürdürüyor.
Meşhed Ruhin bölgesi
Kamptaki camide Namaz kılanlar
Parkta oynayan çocuklar İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde, Türk Kızılay tarafından inşa edilen briket evlere yerleşen 748 aile yaşamlarını burada sürdürüyor. (2)