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Meşhed Ruhin kampında yaşam (2)

AA / Doğukan Keskinkılıç - Haberler | Güncel

Meşhed Ruhin bölgesi Kamptaki camide Namaz kılanlar Parkta oynayan çocuklar İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde, Türk Kızılay tarafından inşa edilen briket evlere yerleşen 748 aile yaşamlarını burada sürdürüyor.

Meşhed Ruhin bölgesi

Kamptaki camide Namaz kılanlar

Parkta oynayan çocuklar İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde, Türk Kızılay tarafından inşa edilen briket evlere yerleşen 748 aile yaşamlarını burada sürdürüyor. (2)

Meşhed Ruhin kampında yaşam (2)

Meşhed Ruhin kampında yaşam (2)

Meşhed Ruhin kampında yaşam (2)

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AA / Doğukan Keskinkılıç - Son Dakika Haberleri

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