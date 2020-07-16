Meşelik Ormanı'nda "hippoterapi" merkezi kuruluyor Eskişehir'de geçen şubat ayında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında yapılan hippoterapi merkezi protokolünün ardından atların barınma yerleri, antrenman alanları ve ekoturizm patikaları hazırlandı.

Eskişehir'de geçen şubat ayında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında yapılan hippoterapi merkezi protokolünün ardından atların barınma yerleri, antrenman alanları ve ekoturizm patikaları hazırlandı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından da desteklenen proje, kent merkezine yakınlığıyla bilinen Meşelik Ormanı'nda konuşlandırıldı.

"Let's Develop Networks and Create Opportunities for Hippotherapy" adı verilen ve ESOGÜ, İl Sağlık Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Genç Akademi Spor Kulübü Derneği, Handy Club Ostrava, Çekya Hippoterapi Federasyonu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası, Arslan Spor Kulübü Derneği ile Gençleri Geleceğe Hazırlama ve İşsizlikle Mücadele Derneği ortaklığında yürütülen projeyle, sağlığa erişim kapsamında Türkiye'de hippoterapi ağı oluşturulması hedefleniyor.

Projenin 46 ay süreceği belirtildi.

Atların çok boyutlu hareketiyle oluşturulan bir tedavi şekli kabul edilen hippoterapi, at uzmanları nezaretinde atları bir terapi vasıtası olduğu, mental, fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal, öğrenme ile davranışa ait engeli olan kişilerde iyileştirmeyi hedef alan bir tedavi yöntemi olarak biliniyor.

Tedavide, fiziksel açıdan engelli bireylerin bozuk olan denge ve koordinasyonun düzeltilmesi, düşük ya da yüksek kas kasılmalarının dengelenmesi, dik duruşunun kuvvetlendirilmesi, leğen kemiği ve üst vücudunun mobilleştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA