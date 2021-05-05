Meşe balı üreten arıcıların saha kontroller yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meşe balı üreten arıcıların saha kontroller yapılıyor

Meşe balı üreten arıcıların saha kontroller yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde Meşe Balı üretimi yapan üreticilerin koloni kontrolleri yapılarak, arı yetiştiricileri coğrafi İşaret konusunda bilgilendirildi.

Kırklareli'nde Meşe Balı üretimi yapan üreticilerin koloni kontrolleri yapılarak, arı yetiştiricileri coğrafi İşaret konusunda bilgilendirildi.

Kırklareli Meşe Balı'nın Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almasının ardından, kentte 'Meşe Balı' üreten üreticilerin koloni kontrolleri yapılarak, arı yetiştiricileri Coğrafi İşaret konusunda bilgilendirme yapıldı.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan ve Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Korkut, Pınarhisar İlçesi Akören köyünde 300 koloni ile arıcılık yapan Halil Demirbağ'ı ziyaret ederek Meşe Balı Coğrafi İşaret Tescili konusunda bilgilendirmelerde bulundular. - KIRKLARELİ

Meşe balı üreten arıcıların saha kontroller yapılıyor
Meşe balı üreten arıcıların saha kontroller yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meşe balı üreten arıcıların saha kontroller yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:38:54. #1.14#

title