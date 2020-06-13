Mescidin duvarına yazı yazdılar Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Denizovası Mahallesi'nin mescidine kimliği belirsiz kişilerce yazılar yazılması vatandaşın tepkisini çekti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Denizovası Mahallesi'nin mescidine kimliği belirsiz kişilerce yazılar yazılması vatandaşın tepkisini çekti.

Denizovası Mahallesi Muhtarı Sefa Özkan, aynı olayın geçen yıl da meydana geldiğini belirterek, "Geçen yıl mescidin duvarlarındaki yazıları kapatmak için sınırımızdaki mescidimizin duvarlarını boyamıştık. Bu sene yine mescidimizin duvarlarına yazı yazmışlar. Mescitler Allah'ın evi, insanlarımızı Allah'ın evine saygılı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA